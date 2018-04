Senado vai detalhar gasto com verba indenizatória Desgastado pela crise que envolveu o ex-diretor Agaciel Maia, o Senado resolveu, com atraso em relação à Câmara, pôr na internet os gastos detalhados dos 81 senadores com a verba indenizatória. Mensalmente, eles têm direito a R$ 15 mil para gastos administrativos em seus Estados (despesas com combustíveis, gráfica e hospedagem). A decisão foi tomada ontem em reunião da Mesa Diretora e comunicada pelo presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP). Multimídia mostra quanto custam os parlamentares brasileiros Segundo ele, a exemplo da Câmara, a divulgação no Senado vai incluir os dados do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) das empresas mencionadas nas notas fiscais apresentadas para justificar o uso da verba. Valores das despesas e o número da nota fiscal também deverão estar na prestação de contas. "Vamos seguir no mesmo lado, fazer que a Câmara procedeu. Colocaremos todas as informações necessárias para dar maior transparência possível", afirmou. A divulgação, porém, não será retroativa. Em abril, estarão disponíveis os gastos realizados pelos senadores em março. Sarney avisou que vai conversar com o presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), sobre a proposta de incorporar o valor da verba indenizatória aos salários.