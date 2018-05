Senado transfere servidor que escondeu atos O servidor Franklin Paes Landim perdeu a chefia de publicação dos boletins administrativos do Senado. Ele foi transferido para a gráfica da Casa. Landim envolveu-se no escândalo dos atos secretos, uma das revelações que atingiram a presidência do peemedebista José Sarney (AP). Paes alegou que recebia ordens dos ex-diretores Agaciel Maia e João Carlos Zoghbi para não publicar as medidas.