Senado terá votação também às segundas e sextas Para esgotar a pauta prioritária, criada para atender as reivindicações colocadas nos protestos que tomaram conta do País nas semanas passadas, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), comunicou nesta terça-feira que haverá sessões destinadas a votações também às segundas e sextas-feiras.