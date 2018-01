Senado tenta votar reforma administrativa nesta quinta-feira

A Mesa diretora do Senado está reunida, atendendo a um apelo do primeiro-secretário Heráclito Fortes (DEM-PI) para que seja votada ainda nesta quinta-feira, 17, a proposta de reforma administrativa do Senado. O texto, com 661 artigos, ficou pronto na noite de terça-feira e somente ontem pela manhã foi encaminhado ao gabinete dos senadores. A estratégia é atender a promessa do presidente do Senado, José Sarney, que desde maio passado prometeu votar a reforma ainda este ano. Mas nem Sarney, nem o próprio Heráclito, conhecem o teor do texto.

Veja também

Senado termina 2009 'brilhantemente', avalia José Sarney

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao deixar a reunião, o líder do PT, Aloizio Mercadante (SP), disse que a ideia inicial é que a proposta seja lida na última terça-feira, 22, e depois encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, inviabilizando, portanto, a aprovação da reforma em 2009. Hoje é o ultimo dia de votação do plenário, embora pela Constituição o recesso só comece na terça.