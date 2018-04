Senado também aprova reajuste para servidores

O reajuste médio dos servidores da Casa, conforme proposta aprovada em votação simbólica, no início da noite, será de 25%. O aumento agora precisa ser apreciado pelo plenário da Câmara e depois seguirá para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O prazo final para a sanção é 2 de julho.

A aprovação do reajuste hoje ocorreu depois de mais de duas semanas de polêmica. A proposta, que teve como relator o primeiro-secretário, senador Heráclito Fortes (DEM-PI), vinha sendo guardada a sete chaves e chegou a enfrentar resistências de alguns senadores em várias reuniões da Mesa Diretora. Hoje, porém, depois de rápida reunião do colegiado no início da tarde ficou decidido que a proposta seria votada em plenário, ainda que não lotado por conta das festas juninas no Nordeste e da Copa do Mundo.

Na semana passada, Heráclito havia dito que o impacto na folha de pagamento neste ano seria menor do que o aprovado hoje. "Subiu para fazer alguns ajustes, por exemplo, para que se tirasse o atrelamento do salário do servidor ao do parlamentar. Esse aumento foi em decorrência disso", justificou.

Heráclito disse haver "reserva orçamentária" e que, apesar do aumento, o Senado está fazendo uma economia de R$ 100 milhões. "É o menor impacto em se tratando de reajuste. Menor do que os dos tribunais de conta, do que da Câmara", disse o senador. Na Câmara, o reajuste aprovado terá impacto de R$ 500 milhões por ano.

Diretor-geral do Senado, Haroldo Tajra disse que o impacto em 2010 é de 10,13% na folha de pagamento. "Mas acaba dando um impacto de 17% cumulativo, o que vai totalizar para o ano que vem R$ 464 milhões", afirmou.

O reajuste contempla 6.630 servidores, sendo 3.300 concursados, 1.300 nomeados e 2.030 aposentados.