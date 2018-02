Senado suspende pagamento de 88 funcionários

A portaria foi assinada no início da noite e pode ser publicada até o fim da semana. A decisão foi tomada depois da discussão interna sobre o que fazer com os 503 funcionários que ficaram ausentes do recadastramento iniciado há dois meses. A solução foi suspender o pagamento aos 88 e conceder a todos os cinco dias de prazo para finalizar esse processo. Dos 503, 260 são de confiança e 243, funcionários de carreira. Segundo a portaria assinada por Heráclito, a ausência implicará "na abertura de procedimento disciplinar visando à punição de eventual falta funcional".

Hoje, o presidente José Sarney (PMDB-AP) voltou a prometer que demitirá os funcionários fantasmas. Outra promessa do senador é

apresentar amanhã aos integrantes da Mesa Diretora a sua proposta de reforma administrativa do Senado. A iniciativa ainda depende de um acordo entre os integrantes da Fundação Getúlio Vargas - contratada para fazer a reforma - e o grupo de servidores que resistem às mudanças sugeridas.