Senado suspende análise de nomes de embaixadores

Ao justificar a medida, o senador apontou preocupações com a atual política externa e o desejo por uma mudança de rumo. Entre os pontos criticados, ele citou a aproximação do País com o Irã e a abertura de embaixadas em países pequenos. "São medidas adotadas no bojo de uma euforia por um papel mais proeminente no campo internacional", afirmou.

Azeredo disse, contudo, que Amorim não se recusou ir à Comissão para falar sobre política externa e revelou que uma audiência está marcada para 6 de abril. Até lá, devem continuar sem exame 12 mensagens presidenciais com indicações de novos embaixadores. Na reunião de hoje deveriam ter sido analisadas as indicações para as embaixadas na Venezuela, Reino Unido e Equador.