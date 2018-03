Senado suspende acusado por atos secretos por 90 dias O primeiro-secretário do Senado, senador Heráclito Fortes (DEM-PI), oficializou hoje a determinação de suspender o ex-diretor da Casa Agaciel Maia por 90 dias por envolvimento na edição de atos secretos do Senado. Reportagem publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo no ano passado revelou que centenas de atos, que foram usados para a contratação de aliados políticos e senadores e até para aumentos de salários dos funcionários, ficaram sem a devida publicação legal. À época, Agaciel Maia foi apontado como mentor da prática.