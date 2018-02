Senado revoga autorização de servidores em bases

"Nós revogamos aquela questão dos cargos nos gabinetes para os integrantes da Mesa e para os líderes já que não houve consenso entre os líderes", disse o primeiro-secretário, Heráclito Fortes (DEM-PI).

A autorização se referia ao deslocamento de dois assessores técnicos e de um secretário parlamentar, com salários, respectivamente, de R$ 9,9 mil e de R$ 7,6 mil. Esses salários poderiam ser divididos para permitir novas contratações.

Na prática, significa que os 23 favorecidos pela Mesa Diretora - 12 líderes e os 11 integrantes da Mesa, entre titulares e suplentes - poderiam contar, somados, nas campanhas para as eleições do ano que vem, com mais 69 auxiliares pagos com dinheiro público.

Na ocasião da aprovação, o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), anunciou a medida em plenário, atribuindo-a um desejo de "todos os líderes", mas foi contestado pelos líderes do DEM, PSDB e PT.

O Senado tem hoje mais de 10 mil servidores: 3.516 são terceirizados, 3.800 são comissionados, escolhidos pelos senadores, e 3.400 são efetivos.