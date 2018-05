Senado retoma hoje votação da reforma eleitoral A obrigatoriedade de realização de uma nova eleição para os governadores e prefeitos que tiverem os mandatos cassados nos dois primeiros anos de governo pela Justiça Eleitoral foi a principal polêmica da reforma eleitoral, que começou a ser votada ontem à noite no Senado. O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), deixou o comando da sessão e subiu à tribuna do plenário para pedir a retirada da proposta da reforma eleitoral. Em abril deste ano, a ex-senadora Roseana Sarney (PMDB), filha do presidente do Senado, assumiu o governo do Maranhão, depois que a Justiça Eleitoral cassou o mandato do governador eleito Jackson Lago (PDT). Em 2006, Roseana ficou em segundo lugar na disputa pelo governo do Maranhão. "O que um pai não faz por uma filha!", ironizou o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE).