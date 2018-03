Senado rejeita indicação de Dilma para a Organização dos Estados Americanos O Senado rejeitou nesta terça-feira, 19, por 38 votos contra e 37 favoráveis, a indicação do diplomata Guilherme Patriota, irmão do ex-chanceler Antonio Patriota, à vaga de representante na Organização dos Estados Americanos (OEA), antes de iniciar a votação para aprovar a indicação do advogado Luiz Edson Fachin como novo ministro do STF. O nome não alcançou o número mínimo de 41 votos favoráveis. "É a primeira vez na história que um diplomata de carreira é rejeitado pelo Senado Federal", criticou o petista Lindbergh Farias (RJ). O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), rebateu dizendo que esta é uma decisão da Casa que deve ser respeitada, pois a aprovação é uma atribuição do Senado.