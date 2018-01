Senado rejeita fim do uso de terno e gravata no Congresso

A Mesa Diretora do Senado rejeitou nesta quarta-feira, 25, a proposta do senador Gerson Camata (PMDB-ES) que acabava com a obrigatoriedade do uso do terno e da gravata nas dependências do Congresso. A Mesa considerou inadequado o uso de outro traje além do terno e gravata no Legislativo. "A proposta não encontrou a receptividade que era esperada, tendo em vista que os senadores já estão acostumados (com o terno e a gravata). Nesse ponto, eles são conservadores. Eu estou inscrito no grupo dos que acham que não chegou a hora de abrir mão do paletó e da gravata", disse o presidente da Casa, Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN). A Câmara dos Deputados sugeriu à Mesa Diretora do Senado o fim do uso obrigatório de terno e gravata para os servidores da Casa Legislativa, incluindo os parlamentares. O senador Gerson Camata queria adotar na Câmara e no Senado o modelo da ONU (Organização das Nações Unidas), nos Estados Unidos, que aboliu a obrigatoriedade do uso desse traje pelos funcionários para economizar energia elétrica, especialmente com o uso do ar-condicionado.