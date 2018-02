Senado rejeita divulgação de despesa de político na web

A Mesa do Senado rejeitou nesta terça-feira, 23, a proposta do presidente interino da Casa, senador Tião Viana (PT-AC), que tornaria obrigatória a divulgação na internet da prestação de contas dos parlamentares sobre a utilização dos recursos da chamada "verba indenizatória". Tanto deputados quanto senadores recebem R$ 15 mil mensais para despesas relacionados ao mandato, em Brasília e nos Estados. Tião Viana afirmou que sua proposta tinha por objetivo dar transparência às atividades dos parlamentares, mas nenhum dos outros seis integrantes da Mesa concordou com ele. Todos votaram contra a proposta.