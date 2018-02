Senado rejeita convocação para novo depoimento de Dilma

Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) rejeitaram nesta quarta-feira requerimentos de convocação e de convite à ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, para prestar novo depoimento a respeito do encontro que teria tido, em outubro do ano passado, no Palácio do Planalto, com a então secretária da Receita, Lina Vieira. No encontro, segundo Lina, a ministra lhe teria pedido para apressar a investigação do Fisco sobre atividades do empresário Fernando Sarney, filho do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP).

Em depoimento anterior no Senado, Dilma negou que tenha recebido Lina Vieira. Os dois requerimentos rejeitados hoje foram apresentados pelo líder do governo, senador Romero Jucá (PMDB-RR). A rejeição da convocação e do convite inviabiliza a possibilidade de Dilma prestar depoimento sobre o assunto na atual legislatura, que termina no final de dezembro.

Neste momento, a CCJ do Senado está votando requerimento para Lina Vieira prestar depoimento sobre o mesmo tema. Esse requerimento fundamenta-se na divulgação da notícia de que a ex-secretária teria encontrado a agenda em que diz ter registrado o encontro com Dilma. Em depoimento anterior, ela afirmou que a agenda estava extraviada.