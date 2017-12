Senado recebe pedido para criar CPI dos Sanguessugas Um grupo de parlamentares entregou, nesta quinta-feira, ao primeiro vice-presidente do Senado, senador Tião Viana (PT-AC), requerimento para a instalação de uma CPI mista para investigar supostos envolvidos no esquema de fraude de licitação e compra superfaturada de ambulâncias para municípios, usando recursos do orçamento da União. O requerimento obteve assinatura de 229 deputados e 31 senadores. Caberá ao presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), tomar as providências na próxima semana para a instalação da CPI. O deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) afirmou que o fato de estar em ano eleitoral não significa que o parlamentar não deva exercer plenamente o seu mandato. "Temos que exercer o mandato até o fim e isto significa investigar este escândalo", disse. Ele defendeu que a CPI trabalhe nestes cinco meses que antecedem as eleições adotando um caráter técnico e fugindo de disputas partidárias.