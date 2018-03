Senado realiza sessão para concluir eleição para Mesa Diretora

BRASÍLIA - O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), convocou sessão de votação dos quatro suplentes que faltam para completar a Mesa Diretora para as 14h30. O impasse na escolha das comissões permanentes retardou o processo de composição da Mesa, porque os líderes usam as suplências como moeda de troca nas negociações.

A disputa principal envolve a Comissão de Infraestrutura (CI), reivindicada pelo PT, PMDB e PSDB. Ela é estratégica para o governo porque acumula atribuições como a análise de projetos relacionados ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a indicação de diretores para as agências reguladoras.

Pelo critério da proporcionalidade, a escolha caberia ao PSDB, terceira maior bancada da Casa. Maior partido do Senado, o PMDB pleiteou a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e indicou Eunício Oliveira (PMDB-CE) para presidi-la. Segunda maior bancada, o PT reivindicou a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e encaminhou o nome de Delcídio Amaral (PT-MS) para comandá-la.

No entanto, preocupado em garantir a uma sigla governista o comando da Comissão de Infraestrutura, PT e PMDB propuseram ao PSDB trocá-la por duas comissões. Os tucanos pediram as Comissões de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle (CMA) e de Relações Exteriores (CRE), mas aliados do PT e do PMDB não aceitaram a troca.

Por fim, PT e PMDB ofereceram uma vaga de suplente ao PSDB, que recusou a oferta, já que assegurou para si uma das cadeiras mais importantes na Mesa Diretora, a vaga de primeiro secretário para Cícero Lucena (PB). Diante do imbróglio, é forte a possibilidade de que a oposição venha a presidir a Comissão de Infraestrutura.

Líderes partidários adiantaram, ontem, os nomes previamente escolhidos para as quatro suplências: Maria do Carmo Alves (DEM-SE), Vanessa Graziotin (PCdoB-AM, em vaga cedida pelo PT), Gilvam Borges (PMDB-AP) e João Durval (PDT-BA).