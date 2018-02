Senado quer ouvir UnB sobre 'perseguição ideológica' A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou hoje requerimento do líder do DEM, senador Demóstenes Torres (DEM-GO), convidando para depor o reitor da Universidade de Brasília (UnB), José Geraldo Sousa, o sociólogo Demétrio Magnoli, a procuradora de Justiça do Distrito Federal, Roberta Kaufmann, e professores da universidade para falar sobre o que ele chama de "perseguição ideológica" contra profissionais. Demóstenes respalda sua iniciativa em reportagem da revista Veja que mostra o "cerco" da direção e de professores da esquerda contra colegas de posição política diferente e "em que a doutrinação substituiu as atividades acadêmicas essenciais". A revista ouviu acadêmicos e juristas que foram vaiados na UnB por não apoiarem o sistema de cotas raciais na distribuição de vagas da universidade.