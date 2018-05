Senado publica boletim convalidando atos secretos

Boletim Administrativo do Senado divulgado no final da tarde desta sexta-feira, 18, traz a publicação da ata da reunião da Mesa Diretora na qual está registrada a convalidação de 36 atos secretos editados pela administração da Casa. Esses atos foram editados para criar cargos e reajustar a verba indenizatória do Senado de R$ 12 mil para R$ 15 mil.

A publicação da ata ocorre quase um mês depois da reunião em que a Mesa Diretora decidiu convalidar os atos e a publicação da ata. Na manhã desta sexta-feira, 18, ao ser cobrado sobre a demora na publicidade da decisão, o primeiro-secretário do Senado, senador Heráclito Fortes (DEM-PI), minimizou o fato e disse que os repórteres estavam fazendo "tempestade em um copo d''água" e queriam "ressuscitar" a crise política no Senado.

Em junho deste ano, o Senado identificou a existência de 663 atos administrativos que não tinham sido publicados no Boletim Administrativo ou no Diário Oficial do Senado. Posteriormente, este número foi corrigido para 511, pois alguns atos foram encontrados no sistema de publicação. Os 36 atos convalidados pela Mesa Diretora em 20 de agosto precisavam da assinatura dos membros da Mesa Diretora para terem validade.