Senado pode votar fim do voto secreto nesta quarta-feira

O Senado realiza nesta quarta-feira, 24, a quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, das três propostas de emenda à Constituição (PECs) que estabelecem o fim do voto secreto nas votações do Congresso. A discussão ganhou corpo após a sessão que absolveu o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) ter sido realizada a portas fechadase com voto fechado. Tem preferência na apreciação o substitutivo do senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE) à PEC 38/2004, apresentada pelo então senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ). As propostas de Cabral e Álvaro Dias determinam o fim do voto secreto em casos de decretação de perda de mandato parlamentar e a PEC de Paulo Paim fala na eliminação dessa prática em todas as votações do Senado e da Câmara. Também há acordo para votar nesta quarta a chamada cláusula de barreira, que autoriza distinções entre partidos políticos, para fins de funcionamento parlamentar, com base no seu desempenho eleitoral. A proposta é do senador Marco Maciel (DEM-PE).