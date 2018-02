Senado pode suspender salários de 70 servidores

O primeiro-secretário da Casa, senador Heráclito Fortes (DEM-PI), havia dito, mais cedo, que os 70 servidores teriam os salários suspensos a partir de hoje. Mas, segundo explicou Tajra, os mesmos não podem deixar de receber salário enquanto a decisão não for publicada no Boletim Administrativo.

A decisão de recadastrar os cerca de 6 mil servidores efetivos e comissionados do Senado foi tomada como medida moralizadora durante a crise política iniciada com a eleição do senador José Sarney (PMD-AP) para presidência do Casa. No entanto, o prazo para os servidores se recadastrarem, que encerraria no último dia 16, precisou ser prorrogado até ontem.

De acordo com Heráclito, 350 servidores começaram a responder aos questionários mas não o concluíram. Para estes servidores, a administração do Senado decidiu abrir prazo de mais 15 dias. Outros 70 servidores sequer iniciaram o processo e é sobre estes que recaem as suspeitas de que sejam "fantasmas" ou servidores já falecidos.

"Se não aparecem e estão recebendo e não tomaram nenhuma iniciativa de regularizar a situação, pelo menos se eles não são fantasmas, estão fantasmas", disse Heráclito Fortes.