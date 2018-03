Senado pode ser convocado fim do ano para votar DRU

Jucá também não descarta a realização de sessões deliberativas no Senado também às segundas e sextas-feiras para cumprir os prazos regimentais. Normalmente, as sessões de votação ocorrem apenas de terça a quinta-feira. Em reunião do Conselho Político realizada no Planalto na última segunda-feira, a presidente Dilma Rousseff fez um apelo à base aliada para que aprove a matéria. Dilma salientou a importância da DRU como instrumento de garantia do equilíbrio fiscal num cenário de crise financeira internacional e desaceleração econômica em todo o mundo.

O líder do governo manifestou a preocupação com a limitação de prazo para votação da matéria no Senado, já que a proposta ainda tramita na Câmara. A previsão é de que o segundo turno da PEC seja votado na Câmara nos dias 22 e 23 de novembro, chegando ao Senado apenas no final do mês.