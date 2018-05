Senado pede constitucionalidade do poder de sua polícia O Senado entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo que seja declarada a constitucionalidade dos poderes da Polícia da Casa. O Senado quer a garantia de que a corporação tem a prerrogativa constitucional para a prática de investigação policial sobre acontecimentos ocorridos dentro da Casa. A ação declaratória de constitucionalidade (ADC) foi interposta pela Mesa Diretora do Senado, que quer assegurar que a Resolução 59 da Casa, que trata do assunto, seja observada. De acordo com o STF, esta resolução já foi proclamada inconstitucional anteriormente, ainda que não de forma decisiva.