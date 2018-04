Senado pede a servidores que informem parentes na Casa

O diretor-geral do Senado, Agaciel Maia, encaminhou nesta quarta-feira, 22, um e-mail aos diretores, chefes de gabinete e servidores com cargos de chefia solicitando que eles informem se eles próprios ou seus cônjuges têm parentes até 3º grau ocupando cargo em comissão na estrutura administrativa do Senado, segundo informações da Agência Senado. Veja também: Súmula é suficiente para eliminar a "república de parentes"? Procurador vai ao STF contra brecha de nepotismo no Senado Principais casos de nepotismo Analista político comenta a decisão do STF que proíbe nepotismo Os diretores, chefes de gabinete e funcionários em cargo de chefia deverão responder ainda nesta quarta ao diretor-geral do Senado. Na terça-feira, o presidente do Senado, Garibaldi Alves, anulou a decisão do nepotismo que foi alvo de reclamação do procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, segundo informações da Agência Senado. Mais cedo, Souza havia encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma reclamação contra a decisão da Comissão Diretora do Senado que abriu, segundo sua avaliação, brecha para a manutenção dos empregados que têm grau de parentesco com os senadores.