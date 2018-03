Senado pagará R$ 283 mil por reforma no gabinete de Romero Jucá

BRASÍLIA - O Senado Federal celebrou contrato de R$ 283 mil com a empresa JDC Engenharia para a execução de reforma no gabinete do senador Romero Jucá (PMDB-RR). O extrato do contrato está no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 7.

O serviço foi contratado por meio de pregão eletrônico e prevê "fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para reformas e obras no Complexo Arquitetônico do Senado Federal (Reforma no Gabinete do Senador Romero Jucá)". O peemedebista foi recém-escolhido pelo presidente Michel Temer para substituir a senadora Rose de Freitas (PMDB-ES) na vaga de líder do governo no Congresso.

Além do gabinete de Jucá, a edição desta segunda-feira, 7, do Diário Oficial traz extratos de outras obras no Senado. Dentre elas, há reformas no Plenário da Comissão 09, da Ala Alexandre Costa, que custará R$ 81 mil, e no Plenário das Comissões 13, que será de R$ 76 mil. O gabinete do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) também passará por obras, com custo de aproximadamente R$ 33 mil.

Todos os contratos citados foram celebrados com a empresa JDC Engenharia e, de acordo com os extratos divulgados, as notas de empenho das despesas foram emitidas em dezembro de 2015.

Em nota, divulgada na tarde de segunda-feira, o Senado Federal alegou que houve erro de informação na publicação do Diário Oficial. De acordo com o texto, o valor se refere a 16 reformas diferentes, incluindo gabinetes de outros senadores, órgãos técnicos e banheiros.