Senado paga 2 funcionários em mausoléu de Sarney

O outro empregado da fundação nomeado pelo Senado é Fernando Nelmásio Silva Belfort, de 60 anos. Diretor executivo do museu - e também mausoléu de Sarney -, ele esteve na folha de pagamento da Casa entre agosto de 2007 e abril de 2009, quando a filha do senador, Roseana Sarney (PMDB), hoje governadora do Maranhão, era líder do governo no Congresso. Ele recebia salário de R$ 2,5 mil por mês.

O caso de Raimundo mostra desvio de função. Quando foi nomeado, há 14 anos, ele foi lotado no gabinete de Edison Lobão (PMDB-MA) - velho aliado de Sarney que, com sua ajuda, virou ministro das Minas e Energia do governo Luiz Inácio Lula da Silva. À época, Sarney era presidente do Senado. O ?assessor? ficou na folha de pagamento. Hoje está lotado no gabinete de Edinho Lobão (PMDB-MA), filho do ministro.

Procurado ontem, Raimundo primeiro negou que trabalhasse no Senado. ?Eu trabalhei no Senado em 1995?, disse. Dois minutos depois, se corrigiu: ?Não nego nem confirmo. Não tenho que dar informação a vocês.? Maranhense de Caxias, negou peremptoriamente que trabalhasse na Fundação José Sarney. ?Me mostre onde isso está escrito?, desafiou. Informado que seu nome consta até do site da fundação-museu, ele desligou o telefone.

Belfort, o outro encarregado do museu, trocou o emprego em abril por nomeação no governo Roseana, como ?gestor de atividades meio? da Secretaria de Assuntos Agrários. A assessoria de Sarney informou que não comentaria as nomeações. O assessor de Roseana disse não conhecer Belfort. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.