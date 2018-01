Senado ouve Cardozo sobre ação contra de cartel de trens O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Vital do Rêgo (PMDB-PB), abriu no final da manhã desta terça-feira, 03, a reunião em que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, falará sobre o seu envolvimento no episódio acerca das apurações conduzidas pela Polícia Federal a respeito de denúncias de corrupção de políticos e formação de cartel no transporte de trens de São Paulo. O diretor-geral da PF, Leandro Daiello, também vai participar do encontro.