Senado muda regras de votação de veto presidencial Após três anos de tramitação, foi hoje aprovada no plenário do Senado, pela unanimidade dos 63 senadores presentes, a proposta de emenda constitucional do senador Marco Maciel (DEM-PE) que muda as regras na votação de vetos presidenciais. Pela alteração, os vetos passarão a ser examinados em casas separadas, começando pela Câmara, e não mais em sessão conjunta, como ocorre hoje. Se o veto for derrubado em uma das casas, a decisão vale para as duas. A nova regra para os vetos ainda terá de ser examinada pela Câmara.