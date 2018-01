Senado libera R$ 1 bilhão para prefeituras e Estados Em votações relâmpago, o plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, 03, seis operações de crédito externo para prefeituras e Estados no valor de US$ 434 milhões, R$ 1 bilhão pelo câmbio de hoje. As transações foram aprovadas pela manhã na Comissão de Assuntos Econômicos, que havia aprovado requerimentos de urgência para que os pedidos pudessem ser apreciados na tarde desta terça pela Casa.