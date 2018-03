Senado investiga vazamento de informações à imprensa

O diretor-geral, Haroldo Tajra, nomeou seis policiais do Legislativo para identificarem, no prazo de 90 dias, quem passou a informação ao jornal. A iniciativa não tem amparo no Regimento da instituição. Os processos das rescisões não são sigilosos.

Os documentos comprovam o pagamento indevido de R$ 257 mil pela exoneração de 131 servidores comissionados, que são indicados pelos senadores sem concurso. Na lista de supostos beneficiários está, segundo relatou o jornal ''Folha de S.Paulo'', a filha do líder do governo, senador Romero Jucá (PMDB-RR).

A Comunicação Social do Senado informou que não foi ouvida sobre a medida. O primeiro-secretário, Heráclito Fortes (DEM-PI), tampouco se responsabiliza pela criação da comissão.

Procurado, Tajra não quis dar entrevista. Por meio da assessoria de imprensa da Casa, afirmou que sua intenção é a de impedir a divulgação de atos e processos capazes de resultar em ações judiciais contra a Casa.