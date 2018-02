Senado instaura processo contra ex-secretário Zoghbi Ato do primeiro secretário do Senado, Heráclito Fortes (DEM-PI), publicado na sexta-feira, manda instaurar processo administrativo disciplinar contra o ex-secretário de Recursos Humanos da Casa João Carlos Zoghbi. Ele é acusado de participação num esquema de intermediação e cobrança de propina em transações de crédito consignado. Heráclito determina que o processo "deverá diligenciar no sentido de quebrar sigilo telefônico, fiscal e financeiro (tanto bancário quanto junto ao empregador) do ex-diretor, como meio de assegurar provas do que foi sugerido na documentação examinada pela primeira comissão do Senado".