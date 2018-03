Senado instala CAE e sabatina hoje diretores do BC Após uma rápida reunião dos líderes da base aliada, foi confirmada para esta tarde a sabatina dos novos diretores do Banco Central na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Mais cedo, o líder da base aliada, senador Humberto Costa (PT-PE), havia afirmado que não conseguiria concluir as indicações para a comissão hoje, porque estava às voltas com a votação do salário mínimo