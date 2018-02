Senado inicia sessão para apreciação de vetos presidenciais

O presidente Renan Calheiros (PMDB-AL) deu início, nesta terça-feira, 17, à sessão conjunta do Congresso Nacional para apreciação de vetos presidenciais. Em obstrução, o PSDB pediu para que deputados e senadores não registrem presença.

A sessão tem na pauta 13 vetos presidenciais e 11 projetos, entre eles o que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2016. O principal veto é ao reajuste dos servidores do Judiciário, que pode gerar uma despesa de R$ 36,2 bilhões até 2019. Além desse, há o veto ao texto que atrela o reajuste do salário mínimo aos benefícios do INSS, despesa extra de R$ 11 bilhões nos próximos quatro anos.

O governo quer votar na sessão desta noite o projeto de lei que altera a meta fiscal de 2015, aprovado esta tarde pela Comissão Mista de Orçamento (CMO)