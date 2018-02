Senado informará gastos de verba indenizatória na web

O diretor-geral do Senado, Agaciel Maia, anunciou nesta quinta-feira, 7, que daqui a três semanas, já em março, os gastos dos senadores com a verba indenizatória estarão no portal da Casa na internet. Assim como os 513 deputados - que já colocam suas despesas com a verba indenizatória na web -, os 81 senadores também recebem mensalmente R$ 15 mil para gastos em seus Estados. Segundo Maia, as primeiras despesas dos senadores divulgadas na internet serão relativas ao mês de fevereiro. Ele explicou que o sistema adotado pelo Senado é semelhante ao da Câmara: o senador faz a despesa, apresenta as notas fiscais e é ressarcido pelo Senado.