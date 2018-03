Senado gasta R$ 87,6 mi com horas extras em 2009 A promessa do Senado de reduzir as despesas com horas extras em 2009 foi em vão. A Casa gastou R$ 3,7 milhões a mais do que em 2008 com pagamentos a servidores por serviços fora do horário de expediente. Nota oficial divulgada pela Secretaria de Comunicação Social do Senado ontem à noite informou que, em 2009, foram gastos R$ 87,6 milhões com horas extras. No ano anterior, o montante ficou em R$ 83,9 milhões.