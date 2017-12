Senado Federal comemora 180 anos Os 180 anos do Senado Federal serão comemorados nesta quinta-feira, às 11 horas, em sessão especial da Casa. Os trabalhos dos senadores no Brasil começaram em maio de 1826, depois que o imperador Dom Pedro I nomeou para os cargos 50 cidadãos representando as províncias. Naquele mês, foi realizada a primeira sessão ordinária e eleita a primeira mesa diretora do Senado.