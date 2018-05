Senado faz leitura do requerimento da CPI da Petrobras O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), fez nesta terça-feira, 01, a leitura do requerimento para criação de CPI da Petrobras na Casa. A leitura foi feita pela senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) em plenário. Os senadores têm até a meia-noite desta terça-feira para retirar ou acrescentar assinaturas.