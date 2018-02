Senado está pronto para votar orçamento nesta 3ª feira

O Orçamento entrou em discussão depois da votação dos vetos presidenciais à lei dos royalties do petróleo, mas o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), decidiu que a votação do Orçamento seria feita na Câmara, mas adiada no Senado. Renan anunciou essa medida depois de o líder do PSDB no Senado, Aloysio Nunes Ferreira (SP), dizer que poderia solicitar a verificação de quórum.

O senador do PSDB também alegou que o Orçamento só poderia ser votado depois de analisados todos os vetos presidenciais presentes. Para Nunes Ferreira, a Constituição estabelece que enquanto sobrarem vetos que ainda não foram analisados, não se pode votar nenhuma outra matéria de competência do Congresso.

O tucano, inclusive, afirmou que o PSDB considera a hipótese de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para anular a aprovação do Orçamento desta terça-feira. Nunes Ferreira afirmou que o atual cenário "não oferece segurança jurídica".