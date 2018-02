Senado elege mais uma vez Vital do Rêgo corregedor O plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira, 17, o nome do senador Vital do Rêgo (PMDB-PB) no cargo de corregedor da Casa. Ele recebeu 59 votos favoráveis e apenas dois contrários para ocupar o cargo. Nos dois últimos anos, Vital - atualmente presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa - já ocupou o posto, apesar de recentemente ele estar vago.