Senado dos EUA ameniza cláusula de preferência por produtos americanos

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira uma emenda que ameniza a chamada cláusula "Buy American" (compre produtos americanos, em tradução livre) do plano de recuperação econômica enviado pela Casa Branca ao Congresso. Pela cláusula em questão, somente aço, minério de ferro e manufaturados produzidos nos Estados Unidos poderiam ser usados em projetos contemplados pelo pacote de quase US$ 900 bilhões. A legislação causou protestos de vários parceiros comerciais dos EUA, que classificaram a medida como "protecionista". A emenda aprovada em votação oral nesta quarta-feira pelo Senado não descarta totalmente a medida, mas afirma que ela "deve ser aplicada de uma maneira que contemple as obrigações dos Estados Unidos em acordos internacionais". Uma proposta do senador John McCain, ex-rival de Obama na disputa pela Presidência, de retirar totalmente a cláusula do plano foi rejeita por seus colegas. A aprovação da emenda acontece um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ter afirmado em entrevistas a redes de TV americanas que o país deveria evitar "uma guerra comercial" e medidas que "sinalizem protecionismo". Leia também na BBC Brasil: Obama diz querer evitar 'mensagem protecionista' A Casa Branca também já havia afirmado que apoia a preferência por produtos americanos nos projetos financiados pelo pacote, desde que isto não viole os acordos comerciais com outros países. O plano de recuperação enviado pelo governo foi aprovado pela Câmara dos Representantes na semana passada e está sendo analisado pelo Senado, que deve votá-lo ainda esta semana. O senadores do Partido Republicano, cujo apoio ao pacote é praticamente essencial para a sua aprovação, também tinham colocado restrições à cláusula "Buy American". Em entrevista na última terça-feira ao correspondente da BBC no Brasil, Gary Duffy, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a medida, que classificou como "protecionista". Lula também disse que a cláusula fere as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). "Eu temo o protecionismo e ele está acontecendo", afirmou o presidente Lula. Leia também na BBC Brasil : Lula chama pacote de Obama de 'protecionista' "Quando o presidente Obama anuncia um pacote de investimentos e diz que vai financiar as obras que forem construídas com produtos comprados na siderurgia americana, ele está praticando um protecionismo que a OMC teoricamente não aceita", completou. Antes, na segunda-feira, o embaixador da União Europeia em Washington, John Bruton, criticou a medida e afirmou que ela mandaria um mau sinal para o mundo. "Se a primeira legislação importante que Obama assinar como presidente for em parte protecionista, isto não mandará uma boa mensagem", disse Bruton ao jornal Financial Times . Um porta-voz da Comissão Europeia, órgão executivo da UE, afirmou que o bloco apresentará uma reclamação à Organização Mundial do Comércio caso a cláusula seja aprovada. Já o embaixador do Canadá em Washington, Michael Wilson, enviou uma carta aos líderes do Senado americano onde afirmava que, se a cláusula estiver no pacote aprovado, abrirá um precedente negativo com repercussões globais. "Os Estados Unidos perderão a sua autoridade moral de pressionar os outros (países) a não adotarem medidas protecionistas", diz Wilson na carta, segundo a rede de TV canadense CBC .