Senado doa equipamentos médicos para o governo do DF BRASÍLIA - O Senado doou nesta quinta-feira, 9, cerca de 300 equipamentos que eram utilizados no serviço médico da Casa para o governo do Distrito Federal. Os materiais fazem parte da estrutura do ambulatório, desativado há cerca de 50 dias, como parte das medidas de contenção de gastos implementadas pelo presidente Renan Calheiros em sua gestão.