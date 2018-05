Senado deve votar reforma eleitoral esta semana O Senado deve votar nesta semana o projeto de lei que trata da reforma eleitoral (PLC 141/09). Aprovada no dia 2 pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT), a proposta tem até o dia 3 de outubro para ser aprovada e sancionada. Antes de ir para sanção presidencial, passará novamente pela Câmara dos Deputados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.