Senado deve votar até dia 11, cobra MBL

BRASÍLIA - Uma vez acolhida a admissibilidade do pedido de impedimento da presidente da República, Dilma Rousseff, na Câmara dos Deputados, a pressão dos grupos organizadores de manifestos de rua pró-impeachment se voltará agora para o Senado, responsável pela abertura ou arquivamento do processo. Na Casa, o foco serão o presidente Renan Calheiros (PMDB-AL), responsável pela condução do processo, e os parlamentares que se declaram indecisos ou contra o impedimento.

“Agora a pressão é total em cima de Renan”, disse Renan Santos, um dos coordenadores nacionais do Movimento Brasil Livre (MBL). A intenção, segundo ele, é fazer o peemedebista conduzir o processo com celeridade para que a votação na Casa aconteça perto do dia 11 de maio.

A pressão, segundo Santos, será de baixo para cima também nos Estados, a partir de Alagoas, terra natal do presidente do Senado. Prefeitos da base de apoio de Renan e do seu filho – o governador de Alagoas, Renan Filho (PMDB) – serão provocados por integrantes do movimento a fazer pressão para que o processo seja conduzido com rapidez. “Kim (Kataguiri, outro coordenador nacional do movimento) vai a Alagoas para pressionar”, adiantou.

Dados divulgados. Além disso, os grupos pró-impeachment pretendem replicar com os senadores as ações que fizeram para pressionar deputados pelo “sim”. Aqueles que se posicionam publicamente contra o processo e os que se declaram indecisos deverão ter nomes, telefones e e-mails divulgados nas páginas da internet e diretamente aos seus seguidores do movimento contra Dilma via WhatsApp. A ideia, segundo afirmou Kim Kataguiri, é constranger esse grupo de parlamentares a também votar pelo afastamento da presidente.

Existe também a proposta de criar um Comitê Pró-impeachment nos moldes do que funcionou na Câmara no período que antecedeu a votação na Casa. Composto por deputados e representantes dos movimentos organizadores de atos de rua contrário à atual presidente, o comitê foi implementado em fevereiro para integrar as ações de rua com as do Congresso.

“O MBL pretende marcar uma grande manifestação de rua para a data da votação no Senado, estimada para o início de maio”, disse Kataguiri.

“Amanhã (hoje) todo mundo volta ao trabalho, mas vamos voltar (para as ruas) quando for para o Senado e sempre que for necessário”, afirmou Malu Guido, integrante da organização do Vem pra Rua.

O porta-voz do Vem pra Rua, Júlio Lins, também avaliou que a pressão, agora, será para que Renan Calheiros conduza o processo rapidamente, em duas sessões. “O presidente do Senado disse que quer fazer em dez, mas vamos pressionar para ser em duas sessões”, garantiu.

Comemoração. Os manifestantes pró-impeachment assistiram à votação na Câmara, em Brasília, em clima de torcida organizada. Desde o começo do dia, o “Mapa do Impeachment” e o “Muro da Vergonha” foram os dois pontos de encontro que mais atraíram os manifestantes pró-impeachment que chegavam ao lado sul da Esplanada dos Ministérios. Manifestantes tiravam ainda selfies com plaquinhas nas mãos que foram sendo distribuídas na Esplanada com os dizeres “Tchau, querida”, em relação à presidente.

A cada voto “sim” exibido em telões instalados na rua, o lado direito da Esplanada, ocupado pelos movimentos contrários ao governo, gritava, apertava buzinas e batia tambores.

Os votos “não” eram acompanhados de sonoras vaias. Quando era anunciada uma abstenção, os manifestantes chamavam o deputado de “vendido”. Manifestantes ainda projetaram “Fora Dilma” e “Fora PT” nos prédios da Esplanada. Perto do fim da votação, o clima era de festa, animada pela bateria de uma escola de samba do Distrito Federal. / COLABOROU VICTOR MARTINS

“Vamos transferir a pressão da Câmara para o Senado e, a partir de agora, ir às bases dos senadores indecisos, como fizemos com os deputados.”

Kim Kataguiri

MOVIMENTO BRASIL LIVRE

“Acreditamos que os parlamentares vão votar contra a corrupção.”

Malu Guido

MOVIMENTO VEM PRA RUA

