Senado deve discutir pré-sal 'sem pressa', diz Perillo O senador Marconi Perillo (PSDB-GO), que integra a Comissão de Infraestrutura do Senado, defendeu hoje que o marco regulatório para exploração do petróleo na camada pré-sal deve ser debatido detalhadamente e que vai trabalhar para que os projetos não tenham urgência no Senado. "Esse assunto não será debatido de forma açodada na Câmara e principalmente no Senado", afirmou o senador, ao deixar na manhã de hoje a comissão, onde assistiu à audiência pública do ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, sobre o pré-sal. Ele disse que o assunto precisa ser muito discutido e sem pressa.