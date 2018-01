Senado desiste de parlamentar sem mandato no Parlasul

No final do ano passado, havia uma articulação dos partidos, sobretudo o PMDB, para encaixar no parlamento candidatos derrotados nas eleições de outubro. Mas o deputado Doutor Rosinha (PT-PR), que presidiu o Parlasul, conseguiu acabar com essa intenção.

Compete à representação brasileira no Mercosul apreciar e emitir pareceres em todas as matérias de interesse do grupo, participar de projetos resultantes de acordos de cooperação com organismos internacionais celebrados pelo Parlamento do Mercosul e emitir pareceres sobre todas as matérias de interesse do Parlasul, entre outros.