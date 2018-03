Senado rejeita emendas e vai apreciar mérito da MP 665

São Paulo - A base aliada do governo conseguiu uma importante vitória nesta terça-feira, 26, ao rejeitar a votação separadamente das emendas à Medida Provisória 665, que restringe o acesso ao seguro-desemprego e ao abono salarial. Com a rejeição, os senadores vão votar diretamente o mérito da MP.

Senadores pretendiam votar, entre os destaques, um que tentava derrubar todas as alterações feitas pela MP nas regras de concessão do abono salarial. Parlamentares da base acreditavam que poderiam ter maioria para rejeitar tais mudanças.

Foi a segunda vitória parcial do governo Dilma no dia. À tarde, por uma margem apertada de 36 votos a 32, inclusive com o voto contrário do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), os senadores consideraram que a MP é constitucional e atende aos pressupostos de urgência e relevância. Na prática, abriu-se caminho para votar no mérito a primeira medida do ajuste fiscal no Senado.

Os líderes de PMDB, PT, PDT, PP, PR, PSD e PC do B indicaram a suas bancadas o voto a favor da constitucionalidade da MP. Defenderam votos contrários à apreciação da MP as bancadas de PSDB, DEM, PPS, PSB, PPS, PSC, PSOL e PTB.

Mesmo assim, senadores do PMDB e do PT não seguiram a orientação partidária. No PMDB, Renan, Roberto Requião (PR) e Ricardo Ferraço (ES) votaram contra a apreciação da MP e no PT, os senadores Lindbergh Farias (RJ), Walter Pinheiro (BA) e Paulo Paim (RS). Por outro lado, a senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO), que cogita deixar o partido, votou a favor da MP.

Um dos principais argumentos de quem desejava rejeitar a apreciação do mérito da MP era que os senadores consideravam inconstitucional as mudanças feitas na proposta referente ao abono salarial. Se esse ponto fosse rejeitado, o mérito da MP não seria sequer analisado pelos senadores.