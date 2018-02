Senado decide anular apenas um dos 663 atos secretos

Entre as medidas anunciadas hoje estão as demissões do diretor-geral do Senado, Alexandre Gazineo, e do diretor de Recursos Humanos da Casa, Ralph Siqueira, anunciadas pelo presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP). Os dois diretores são suspeitos de participação no esquema de edição de medidas sigilosas no Senado para nomeações e para criação de cargos e privilégios. O relatório final da Comissão instalada para levantar os atos secretos no Senado, divulgado hoje, aponta Agaciel como responsável pelas medidas.