Senado cria oficialmente Comissão de Ciência e Tecnologia O Diário Oficial da União publicou nesta sexta-feira a resolução que cria no Senado Federal a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática. Antes, esses assuntos eram tratados nas comissões de Educação e Infra-Estrutura. A idéia de criar uma comissão específica partiu do PMDB, partido do ministro das Comunicações, Hélio Costa. A nova comissão será presidida pelo senador Wellington Salgado (PMDB-MG). Além dessa, o partido comandará também a Comissão Mista do Orçamento, a de Agricultura e Reforma Agrária e a do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. O Senado Federal definiu na terça-feira a presidência das onze comissões permanentes por um acordo entre os partidos. Veja como ficou a distribuição: 1) Assuntos Econômicos Aloizio Mercadante (PT-SP) 2) Constituição e Justiça Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) 3) Infra-Estrutura Marconi Perillo (PSDB-GO) 4) Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle Leomar Quintanilha (PMDB-TO) 5) Relações Exteriores e Defesa Nacional Heráclito Fortes (PFL-PI) 6) Educação Cristovam Buarque (PDT-DF) 7) Agricultura e Reforma Agrária Joaquim Roriz (PMDB-DF) 8) Assuntos Sociais Patrícia Saboya (PSB-CE) 9) Desenvolvimento Regional e Turismo Lúcia Vânia (PSDB-GO) 10) Comunicação, Ciência e Tecnologia Wellington Salgado (PMDB-MG) 11) Direitos Humanos e Legislação Participativa Paulo Paim (PT-RS)