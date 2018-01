Senado cria comissão permanente para prevenção à corrupção

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), formalizou no Diário Oficial da União (DOU) a criação de dois novos colegiados na Casa dedicados à temática da transparência e gestão pública. Trata-se da Comissão Permanente de Transparência e Governança Pública e da Frente Parlamentar para a Transparência dos Gastos Públicos, ambas criadas por resoluções aprovadas pelo Plenário do Senado na semana passada.

A comissão contará com 17 titulares e 17 suplentes e vai tratar de matérias pertinentes a temas como prevenção à corrupção, modernização das práticas gerenciais na administração pública federal direta e indireta e prestação eficaz, efetiva e eficiente de serviços públicos. Já a frente vai atuar na promoção de debates sobre os temas, na elaboração de legislação e na promoção da cultura do monitoramento dos gastos públicos.