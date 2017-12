Senado convoca Abdenur e Amorim a falar em comissão O ex-embaixador do Brasil em Washington, Roberto Abdenur, e o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, serão convidados pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) para prestarem esclarecimentos sobre os rumos da política externa brasileira. O convite ao ministro foi por sugestão do senador Inácio Arruda (PCdoB-CE), depois da entrevista de Abdenur na revista Veja, no último fim de semana, em que critica a política antiamericana da atual política externa. O convite a Abdenur foi a partir de requerimento apresentado pelo senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG), e subscrito pelo senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA). Abdenur deverá participar de uma reunião da comissão na próxima terça-feira. A data da visita de Celso Amorim ainda será agendada.