Senado convida ministro dos Transportes para explicar denúncia

BRASÍLIA - A Comissão do Meio Ambiente do Senado aprovou nesta terça-feira, 5, requerimento dos senadores Pedro Taques (PDT-MT) e Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) convidando o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, e o diretor afastado do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Luiz Antonio Pagot, para explicarem as denúncias de suposto esquema de corrupção na pasta.

De acordo com denúncia da revista Veja, Pagot, o presidente afastado da Valec, José Francisco Neves, e dois assessores diretos do ministro Alfredo Nascimento (Mauro Barbosa e Luiz Tito) integram suposto esquema de cobrança de propinas na concessão de obras de rodovias e ferrovias a empreiteiras e empresas de consultoria.